Il cantautore Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Sei tu”. Un ritorno molto atteso, quello di Moro in vista della 72esima edizione della kermesse condotta da Amadeus. Cosa dobbiamo aspettarci?

Fabrizio Moro, canzone “Sei tu” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Sei tu” che Fabrizio Moro porterà al Festival di Sanremo 2022, come anticipato dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni rappresenta il classico brano d’amore come quelli ascoltati durante la kermesse canora in passato.

Si tratta della classica ballata romantica dedicata ad una musa che ha saputo riportare a galla un uomo arreso e sconfitto. Un brano ricco di sincera riconoscenza.

Alla vigilia della sua partecipazione a Sanremo 2022, Moro ha spiegato perché per lui è una canzone importante:

Perché dice una cosa semplice e importante: l’amore è l’unica cosa che ci salva alle cinque di mattina, quando l’angoscia viene a bussare. Se non ci fosse stato amore attorno a me non avrei fatto nulla, è una dedica d’amore come non ho mai fatto. Io ho sempre scritto canzoni con storie finite male, dolori, abbandoni. Questo, invece, è un amore che esiste e mi ha salvato dalla parte più brutta di me.

Il Testo del brano

“Sei tu” di F. Moro – R. Cardelli – F. Moro

Ed. La Fattoria del Moro Publishing – Roma.

