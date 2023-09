L’ex Vippone Giacomo Urtis torna a spiazzare con alcune sue dichiarazioni. Il noto chirurgo dei Vip, ospite de La Zanzara, ha rilasciato alcune affermazioni destinate a far discutere. Nel dettaglio, l’ex concorrente del GF Vip ha svelato di avere iniziato un percorso di transizione e di avere già iniziato ad assumere gli ormoni.

Giacomo Urtis, ex Vippone inizia percorso di transizione

Già da qualche tempo, attraverso i suoi canali social, Giacomo Urtis ha sfoggiato un aspetto molto più femminile rispetto a quello con il quale lo abbiamo conosciuto anche all’interno della Casa del Grande Fratello. In queste ore, al programma radiofonico La Zanzara, ha ammesso di aver iniziato un percorso di transizione:

Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uc**llo? Per il momento, no, ma sto prendendo gli ormoni.

Nel corso dell’intervista Giacomo Urtis ha anche svelato che in quest’ultimo periodo avrebbe anche una lunga fila di corteggiatori, sebbene rispetto al passato adesso siano soprattutto etero:

Da quando sono diventata femminile, i gay non mi guardano più. Mi guardano gli etero. […] Mi piaccio così perché chi mi cerca, cerca l’uomo femminile che ha un mercato pazzesco. Io non lo immaginavo. Ho tante relazioni in questo momento, so di poter andare con uomini con cui non credevo di andare. Quando entro in un ristorante, il 50% degli uomini che sono lì dentro credo di poterci andare.

Nei giorni scorsi, alcune foto private di Giacomo Urtis erano state segnalate all’Ordine dei Medici. Dopo essere intervenuto in un lungo post social, adesso ha commentato:

Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp. Io sono laureato in medicina e chirurgia e hanno chiesto l’intervento dell’Ordine dei Medici, ma io stimo l’Ordine e non mi hanno mai segnalato o detto nulla.