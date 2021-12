Ex Vippona si prende gioco delle insicurezze di Jessica Selassié e fa indignare il web

Nelle ultime settimane, Jessica Selassié non ha vissuto momenti particolarmente spensierati. La giovane principessa etiope, infatti, ha iniziato a nutrire delle insicurezze sul suo conto alimentate dalla sensazione di non piacere particolarmente al pubblico da casa. Di recente si è poi sfogata nuovamente anche con Sophie Codegoni.

Jessica Selassié, ex Vippona fa un commento sul suo conto

Secondo Jessica, oltre a non avere fan e a non essere particolarmente amata sui social, non riuscirebbe neppure a trovare un ragazzo con il quale condividere un progetto di vita insieme. Nelle passate ore, infatti, la Vippona si è sfogata con Sophie:

Nessuno mi vuole, sono single da 5 anni. Ho 27 anni e vorrei crearmi una famiglia, ma di questo passo non credo. Non è il primo rifiuto che ricevo. Non ho incontrato nessuno che si poteva fare avanti. Da quando è entrato Alessandro Basciano passi il tempo con lui.

L’ex tronista ha provato a rassicurarla dicendole che è bellissima e che probabilmente non ha ancora incontrato la persona giusta. Eppure, a commentare in maniera poco carina lo sfogo di Jessica ci ha pensato una ex gieffina, Maria Monsè. Sotto ad un video pubblicato su Instagram, l’ex Vippona ha commentato:

Prova a farti una domanda del perché?

Un commento fuori luogo che non è piaciuto ad una buona fetta del popolo social il quale ha tacciato la Monsè come insensibile di fronte alle insicurezze della Selassié.