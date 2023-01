Ex Vippona cambia idea su Daniele: “Tempo perso dietro a lui”, Dal Moro scopre tutto in diretta

Amicizia definitivamente finita tra l’ex Vippona Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro? A quanto pare sì. A quanto pare già da qualche tempo la Ferruzzi avrebbe cambiato completamente idea su Daniele, esattamente dal suo avvicinamento ad Oriana.

Elenoire Ferruzzi ancora contro Daniele Dal Moro

Sarà per un moto di gelosia o per una maggiore consapevolezza presa fuori dalla Casa del GF Vip. Fatto sta che Elenoire avrebbe ormai cambiato il suo punto di vista su Daniele, tanto da renderlo noto in diverse occasioni. L’ultima, sotto ad un post del GF Vip in cui ha scritto:

Io io io io io io io io io io e ancora io. Lui non ascolta nessuno deve sempre solo parlare lui. Ha vissuto qualsiasi tipo di cosa e qualsiasi situazione nella vita gli altri non contano nulla. Tratta tutti a pesci in faccia e dopo un po’ sbotta per far passare gli altri dalla parte del torto e lui uscirne pulito come il bravo ragazzo che non è. Quanto tempo perso dietro a lui volendogli bene mentre lui faceva il suo gioco. Lui non può essere né un amico e né nient’altro. Un uomo così non lo voglio vedere nemmeno dipinto.

Elenoire ha così commentato il comportamento di Daniele nella Casa… #GFVIP pic.twitter.com/Vurp1sQeyd — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Le sue parole sono state lette in diretta da un incredulo Dal Moro che è rimasto spiazzato visibilmente da quanto pensato dall’ex Vippona che credeva di ritrovare amica.

Daniele ha replicato spiegando di non aver mai parlato male di lei in questi mesi ed Elenoire, più o meno impacciata, dallo studio ha proseguito nel suo attacco spiegando che dalla sua uscita non l’avrebbe mai neppure nominata.

Ad alimentare la delusione della Ferruzzi ci ha pensato Signorini, che ha aggiunto, rivolgendosi al concorrente:

È vero, hai un modo di fare sgradevole e aggressivo, che forse fa parte di una parte più oscura di te. Tu sei anche quello, ma il fatto che alcune persone te lo facciano notare non significa che devi chiudere. Se te lo fanno notare in tanti prendi spunto per fare una riflessione.