Negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli, ma c’è una ex Vippona che dubita molto di questo rapporto e soprattutto dell’ex tronista. A sorpresa, lei è Elenoire Ferruzzi, colei che nella Casa aveva instaurato un’amicizia speciale con Daniele.

Elenoire Ferruzzi contro Daniele Dal Moro

Come non ricordare il feeling creatosi nella Casa del GF Vip tra Daniele ed Elenoire? L’uscita di scena della Ferruzzi ha poi inevitabilmente cambiato tutto. Ed anche l’opinione di Elenoire su Daniele sembra essere completamente mutata.

Intervistata da SuperGuidaTv, l’ex Vippona si è espressa sul rapporto attuale tra Oriana e Daniele ma non ha usato parole particolarmente al miele nei confronti dell’ex tronista, verso il quale ha anzi riservato importanti accuse:

Oriana sta facendo il suo gioco. Daniele è stata la terza scelta. Lei aveva da subito scelto Antonino rifiutando Daniele. Appena è entrata si notava che a Daniele piaceva Oriana ma lei si era indirizzata verso altro. Successivamente Oriana è passata a punzecchiare Luca Onestini ma anche con lui non è andata bene e così ha puntato Daniele. Nonostante le sue parole da grande uomo, Daniele ci è cascato in pieno. Daniele non è una persona limpida ma è astuto, furbo e manipolatore. Gioca con i sentimenti delle persone. Io mi sono avvicinata a Daniele perché lui era bisognoso dell’affetto che non aveva ricevuto. Ho colto la sua sofferenza e ho asciugato le sue lacrime senza ricevere nulla in cambio. Lui parla solo di se stesso e piange a comando davanti le telecamere. Le sue azioni sono sempre ben calcolate. Gli ho voluto molto bene ma lui si è avvicinato a me quando ha capito che ero bisognosa di affetto e poi ha fatto lo stesso con Wilma. A lui non interessa nessuno e non vuole bene a nessuno se non a se stesso.

Elenoire si è detta molto delusa tanto da aggiungere:

Ha avuto un atteggiamento orrendo. Con Oriana si sta comportando in questo modo solo per avere le clip in puntata.

L’attenzione si è poi spostata su Nikita Pelizon: