Soleil Sorge ha bestemmiato (in lingua inglese) oppure no? Mentre sui social l’hashtag #fuorisoleil impazza, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip ci sono già due correnti di pensiero.

Alessia Macari, ex vincitrice del primo Grande Fratello Vip, con un video ha svelato alcuni dettagli sulla presunta imprecazione di Soleil dopo la fine della scorsa puntata:

Se ho sentito la bestemmia di Soleil in inglese? Io trovo questo assurdo perché a me rompono le palle quando mi dicono che non so bene l’italiano. Voglio fare un po’ scuola alla gente ignorante che non capisce l’inglese. Nella lingua inglese non esistono le bestemmie e ve lo dico io che sono madrelingua inglese, non esistono.

E ricordo anche quando Soleil ha detto “Bye bitch”, in Italia tutti pensano che vuole dire “poco di buono” e invece vuol dire “cane”. Esagerano sempre un po’. Quello che ha detto non è una bestemmia ma è un modo di dire tipo “Cavolo”, non è niente di che, stanno esagerando troppo.