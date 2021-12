Da alcune ore sul web gira insistentemente un video dove si sente Soleil Sorge pronunciare una parola di lingua inglese che sembrerebbe avvicinarsi ad una bestemmia vera e propria.

Soleil Sorge ha bestemmiato in inglese? Interviene ex gieffino

Soleil dopo la puntata avrebbe bestemmiato affermando: “Oh my f***ing God”. Tuttavia, alcuni sostengono che la concorrente abbia detto “Gosh” e non “God”, mettendo le mani avanti sulla questione.

In molti, già da ore, stanno chiedendo la squalifica dell’italo americana e, in tal senso, è intervento l’ex del GF Vip Filippo Nardi, che ha specificato:

Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: “oh my fu..ng God!” = “oh mio fott.to Dio!” A me sembra una bestemmia (anche se detto in inglese) Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla).