Ex di Uomini e Donne scalpita per entrare al Grande Fratello Vip: “Ho scritto anche a Signorini”

Giulio Raselli, ex volto di Uomini e Donne, proprio non si arrende ed ancora una volta rinnova il suo appello ad entrare come concorrente del Grande Fratello Vip. A Raselli proprio non va giù il fatto di non essere stato preso per un soffio nella passata edizione e questa volta ha deciso di rivolgersi direttamente al padrona di casa Alfonso Signorini.

Giulio Raselli vuole entrare al GF Vip e scrive a Signorini

Intervenuto durante la trasmissione Rtl 102.5 News, Giulio Raselli ha rinnovato ancora una volta il forte desiderio di prendere parte al Grande Fratello Vip, al punto da aver contattato Signorini:

Due giorni fa ho contattato direttamente Alfonso Signorini e gli ho detto che sono assolutamente pronto per il Grande Fratello Vip. Lui è ancora più cosciente di questa mia volontà. Gli ho inviato un messaggio su Instagram che lui ha letto e al quale non mi ha ancora risposto.

Cosa dovremmo aspettarci dalla sua eventuale partecipazione?

Sono stato sul trono di Uomini e Donne per un lungo periodo, ma ciò che più mi è dispiaciuto è che non è uscita la mia simpatia. Io sono un ragazzo che ama fare il burlone, lo stupido, scherzare e fare divertire anche gli altri. Sono sicuro che anche nella Casa del GF Vip uscirebbe questo aspetto.

Tuttavia ha anche ammesso che potrebbe essere complicato se dovesse entrare con la ritrovata fidanzata Carlotta Adacher:

Sarebbe complicato, perché all’inizio di un rapporto come il nostro non sarebbe facile stare 24 ore su 24.