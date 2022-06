Antonella Fiordelisi sarebbe in “odore” di Grande Fratello Vip. Questa è l’indiscrezione di the pipol tv dopo le ultime notizie sul nuovo cast della settima edizione in partenza dal prossimo settembre.

Antonella Fiordelisi verso il Grande Fratello Vip: l’indiscrezione

La ex fidanzata di Francesco Chiofalo è una “new entry”. Tra i primi nomi emersi in rete, spazio per Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez, dopo alcune perplessità pare abbia accettato di partecipare.

Oltre ad Antonella Fiordalisi e Antonino, ci dovrebbero essere pure Federico Fashion Style, l’attore a luci rosse Max Felicitas, l’influencer Asia Gianese, la cantante Gigliola Cinquetti e l’opinionista Patrizia Groppelli.

Personalmente, a parte Spinalbese, trovo il potenziale cast di quest’anno un grosso “Meh!”, speriamo saltino fuori alcuni nomi veramente interessanti.

