Tra autocandidature e segnalazioni, sono numerosi i nomi dei presunti nuovi concorrenti del Grande Fratello. Dopo quello di un ex di Temptation Island, Ciro Petrone, spuntata anche il nome di Gabriela Chieffo, una delle protagoniste dell’ultima edizione del programma estivo di Canale 5. Per lei potrebbe davvero aprirsi la fatidica Porta Rossa?

Ex di Temptation Island 2023 verso il Grande Fratello?

A parlare dell’ex di Temptation Island come prossima concorrente del Grande Fratello sarebbe stata una utente che ha reso una segnalazione all’esperta di gossip, Deianira Marzano, sostenendo:

Ciao Deianira hanno fatto la stessa crociera mia. Lui è tranquillo, buono. Lei si sentiva Miss Mondo, si atteggiava, anzi lei a lui lo bacchettava spesso. Poi lei ha raccontato ha fatto il provino del Grande Fratello. L’hanno chiamata loro a lei e ha detto che a settembre entrerà come concorrente poi non so se ha raccontato la verità o una bugia.