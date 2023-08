Alessia Ligotti e Francesca Sorrentino sono state due protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Entrate entrambe fidanzate, hanno affrontato la loro avventura molto unite, come spesso accade tra le concorrenti del programma. Tuttavia, una volta terminata la loro avventura televisiva, qualcosa sarebbe cambiato.

Alessia ha smesso di seguire Francesca dopo Temptation Island: perché?

Alessia ha smesso di seguire sui social Francesca: questi movimenti social sono stati notati prontamente dagli utenti del web ed appassionati di Temptation Island i quali avrebbero attribuito questo gesto alla vicinanza di Francesca al single Lollo Di Curzio, ex tentatore di Alessia.

Secondo qualcuno, infatti, Alessia non avrebbe gradito la vicinanza di Francesca al ragazzo, con il quale la ex di Manuel avrebbe trascorso una giornata al mare. “Dicono che Ale ti ha smesso di seguire perché stai al mare con Lollo, è vero?”, ha domandato un follower alla Sorrentino.

La ragazza avrebbe quindi replicato: “Spero non sia vero, altrimenti sarebbe follia per me”. E ad intervenire è stata anche un’altra ex protagonista di Temptation, Gabriela Chieffo, la quale ha commentato: “Spero non sia questo il motivo…”.

Dalle sue parole, dunque, pare proprio che Francesca non abbia ancora avuto un confronto diretto con Alessia e che quindi non sappia il reale motivo del gesto social. C’entra davvero Lollo?