Antonio Zequila verso il Grande Fratello Vip 7? Gli amici di SuperGuidaTv, hanno intervistato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che ha svelato un croccante retroscena.

Sono stato chiamato da Alfonso Signorini a novembre. Sarei dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip a dicembre. Avevano bisogno di un una persona come me che potesse creare delle dinamiche perché in quel momento il reality era un po’ statico. Poi sono stati fatti entrare Valeria Marini e Giacomo Urtis che hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Mi è dispiaciuto per aver perso questa occasione.

Vi piacerebbe ritrovare Zequila nella Casa del Grande Fratello Vip? A me:

L’ex naufrago ha rivolto un appello pure a Maria De Filippi dopo l’indiscrezione sulla potenziale edizione vip di Uomini e Donne:

Mi piacerebbe partecipare. Colgo l’occasione per salutare Maria De Filippi. La conosco da tanti anni e la stimo come conduttrice. E’ una persona di grande umanità con un fiuto per i format. Per me sarebbe un grande onore lavorare con lei. In questo momento sono single e quindi parteciperei volentieri al programma.