Il comportamento da bulli verso Marco Bellavia ha avuto le sue conseguenze: Ginevra Lamborghini è stata squalificata mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dopo essere stato messo al televoto flash, per volere del pubblico da casa. Sono stati questi i provvedimenti intrapresi dal GF Vip dopo la brutta pagina di televisione alla quale abbiamo assistito nei giorni scorsi.

Ex moglie di Marco Bellavia: la reazione dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini

In tutto ciò, Marco Bellavia non era presente ieri in studio. Un solo concorrente, in tutto questo marasma, ha domandato come stesse: si tratta di Antonella Fiordelisi, tra le poche ad aver manifestato sincera commozione per il trattamento vergognoso riservato all’uomo. “Non bene”, la replica di Signorini.

E mentre Bellavia, probabilmente seguiva da lontano la complessa puntata del GF Vip di ieri, l’ex moglie Elena Travaglia commentava la squalifica di Ginevra Lamborghini e soprattutto la reazione avuta dai Vipponi dopo le sue lacrime.

Su Instagram, con alcune Stories, l’ex moglie di Marco Bellavia ha manifestato la sua piena soddisfazione di fronte al provvedimento del GF Vip contro Ginevra Lamborghini commentando con un “Ciao ciao”.

Al tempo stesso però non ha gradito la reazione degli altri Vipponi che hanno accerchiato la Lamborghini manifestandole vicinanza: “Ma la consolano anche?”.

Tutto ciò mentre Ginevra faceva fatica ad accettare il provvedimento continuando a ripetere: “Mi sento una merd*, faccio schifo”.