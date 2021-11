Dopo le precedenti rivelazioni di Mila Suarez (in apertura dell’articolo il VIDEO con le sue parole), anche l’ex moglie di Alex Belli è intervenuta sul matrimonio tra l’attore e Delia Duran, svelando nuovi retroscena.

Ad aprire le danze ci ha pensato l’ex fidanzata Mila Suarez che, nonostante la diffida, ha sganciato una bomba dietro l’altra mettendo pure in discussione l’orientamento sessuale di Alex Belli:

Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie. Poi quando un uomo è abituato a cambiare le sue donne, alla fine tutte le ragazze diventano uguali. Le corna le fanno quasi tutti, ma se esci e vai a tradire posso capirlo, ma se fai le corna e poi sparisci per 24 ore è tremendo.

Anche Katarina Raniakova è intervenuta contattando Deianira Marzano che ha condiviso il suo messaggio:

Sono Katarina, la moglie di Alex. La prima e l’unica perché noi non siamo ancora divorziati. Quindi per ora non si potrebbe nemmeno sposare per quanto ne so. Io sono la sua prima moglie con rito in comune e non siamo ancora divorziati comunque.