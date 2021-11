Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, torna all’attacco su Instagram nonostante la diffida ricevuta da parte dell’attore. La showgirl ha parlato del suo presunto matrimonio fake con Delia Duran ed ha messo in discussione l’orientamento sessuale del concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ex di Alex Belli mette in discussione il suo orientamento sessuale

La ex fidanzata di Alex Belli torna a parlare facendo delle presunte rivelazioni choc (il VIDEO in apertura). Prima afferma che il matrimonio con Delia Duran è falso (e serve solamente per alimentare il gossip) e poi condivide una domanda che qualcuno le ha fatto in privato.

Mila Suarez ha lasciato intendere che Alex Belli vada anche con gli uomini? Qualcuno le ha chiesto in privato: “Amore ma è vero che è gay o bisex e si fa le scop*te con gli uomini?”.

La ex fidanzata dell’attore non ha risposto ma ha condiviso lo screen del messaggio (trovate tutto nel VIDEO in apertura del nostro articolo).

Credo che Alex quando uscirà dal GF Vip avrà più di qualche gatta da pelare.