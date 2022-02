Nonostante Alex Belli sia uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip da alcune settimane, le sue vicende continuano a far parlare. Ieri, nel corso di Pomeriggio 5, l’ex moglie Katarina ha battibeccato con Stella, famosa amica e “amante” dell’attore e di sua moglie Delia Duran.

Katarina Raniakova ha svelato che Alex Belli l’avrebbe tradita proprio con Stella ai tempi in cui erano ancora sposati portando avanti una relazione segreta con la sua amica speciale:

Quando ero sposata con Alex, lavorava per me una ragazza che mi aiutava con le pulizie. Un giorno lei si è licenziata e mi ha detto che a casa era venuta una donna e che, volendomi bene, non voleva vedere certe cose. L’altro giorno mi ha telefonato e mi ha detto che quella donna era proprio Stella.

Pronta la replica di Stella che ha smentito tutto:

Katarina ha parlato dell’amore libero tra Alex e Delia Duran:

Adesso è Delia che deve riconquistare lui? Ragazzi ma è assurdo tutto questo. Lui ha fatto in modo che ora sarà lei a doverlo riconquistare e dargli certezze. Lei non dovrebbe dimostrare proprio nulla. Soleil dice che è tutto un teatrino? Diciamo che la Duran piangeva senza lacrime, le lacrime non c’erano, non scendevano queste lacrime. Lei ha pianto a secco e questo la dice lunga.

Lui adesso vive l’amore libero, ma con me era un’altra cosa. Certe cose noi non le facevamo. Lui infatti soffriva della nostra relazione. Ha detto che nel nostro matrimonio si sforzava di essere una persona che non è. Lui ha trovato sé stesso adesso con Delia. Questo amore aperto è una realtà che esiste.

La ex moglie di Alex Belli ha anche aggiunto:

Il giorno che lei ha portato via la sua roba da casa nostra, io ero a casa, dentro, me lo ricordo. Lei ha chiamato i fotografi per farsi riprendere e vendicarsi.