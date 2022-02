Anche in piena notte, il pensiero di Nathaly Caldonazzo va inevitabilmente alla figlia Mia. Durante una chiacchierata notturna in camera con Antonio Medugno ed altri inquilini, la showgirl ed attrice è stata colta da un momento di forte nostalgia, dedicando il suo pensiero alla figlia diciassettenne.

Mia compirà quest’anno 18 anni ed è fidanzata con un ragazzo di 22 di nome Andrea. Parlando con Antonio Medugno mamma Nathaly ha svelato alcuni dettagli sull’amata figlia:

Lui ne ha 22… E’ matura. Mi ha detto ‘Mamma te lo presento, digli solo ciao!’. Ed io ‘Ciao’. Poi siamo andati a cena… Se è bello come lei? E’ carino, lei è più bella! Lei fa un corso di moda molto importante, di sport fa sci nautico, sci, equitazione quando le va. Quando va in montagna dal padre va a cavallo, lo fa sin da piccola quindi ha imparato a sciare e andare a cavallo lì. I 18 anni li fa a novembre, il 7. E’ uno Scorpioncino… terribile eh? No guarda, ha dei lati molto belli lo Scorpione, era un segno che non conoscevo ed è stato un braccio di ferro per me dall’inizio, però… lei non dimentica niente. E’ vendicativa ma anche molto dolce e sensibile. Ci manchi Mia!