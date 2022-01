Mia Sangiuliano, figlia Nathaly Caldonazzo: il difficile rapporto con il padre

Si chiama Mia Sangiuliano la giovane e bellissima figlia di Nathaly Caldonazzo, concorrente del Grande Fratello Vip che questa sera riceverà nella Casa una tenera sorpresa. Mia, classe 2004, ha 17 anni ed è nata dalla relazione con Riccardo Sangiuliano, iniziata nel 2000 e terminata qualche anno dopo.

Quando Mia, la figlia di Nathaly Caldonazzo aveva appena 12 anni, la madre partì per l’Isola dei Famosi. Parlando di quella esperienza, come riferisce Fanpage.it, in una intervista al settimanale Vero l’attrice aveva dichiarato:

Appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere. Lei di solito è molto distaccata, non ama mostrare i suoi sentimenti, come tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, però, sotto sotto, è dolcissima. Abbiamo guardato insieme il Grande Fratello Vip, ha capito che è un gioco e si è calmata.

Ciò che sappiamo di Mia Sangiuliano è tratto sempre dalle dichiarazioni della madre, come le ultime che arrivano proprio dalla Casa del GF Vip:

Mia? Rifarei tutto, ma è stata durissima, più di quello che si può immaginare. Ha un rapporto troppo difficile col padre, poi lavorare, starle dietro… Io facevo le serate a Bari, finivo alle tre di notte, poi prendevo il primo aereo per starle vicino. Crescerla non è stato facile. I nonni napoletani sono meravigliosi, se non avessi avuto loro… con la nonna non ci vado troppo d’accordo perchè ha difeso troppo il figlio, ma questo è tipico forse delle mamme napoletane.

Apprezzo comunque tutto quello che ha fatto per me, non ce l’avrei fatta senza di lei. Vorrei che Mia avesse un buon rapport col padre, mi solleverebbe da tante preoccupazioni e invece purtroppo si è spezzato qualcosa tempo fa e conoscendo lei è irrecuperabile. Ho provato anche a parlare ma c’è della rabbia dentro, io non ho mai voluto parlare male di lui.