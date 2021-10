Ex del Grande Fratello Vip a X Factor 2021: ecco in che ruolo

Ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip, ed ora è pronta ad approdare a X Factor 2021 ma non nel ruolo di cantante. Stiamo parlando di Paola Di Benedetto la quale sta per iniziare una nuova avventura televisiva: in che ruolo?

Ex del Grande Fratello Vip a X Factor: la nuova avventura di Paola Di Benedetto

Dopo il Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto non si è fermata ma anzi ha avuto una carriera di successo, iniziando l’avventura come speaker a RTL e conducendo Power Hits Estate all’Arena di Verona. Per la Di Benedetto sta per iniziare ora una nuova avventura, strettamente connessa alla nuova edizione di X Factor 2021.

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta per anticipare l’esordio del Live Show di X Factor, ovvero la fase dal vivo in cui i concorrenti ufficiali si cimenteranno nelle varie prove, è stata svelata l’importante novità: Paola Di Benedetto prenderà il posto precedentemente occupato da Daniela Collu nel post puntata del talent musicale.

Si tratta della conduzione di Hot Factor, durante il quale l’ex gieffina raccoglierà i commenti a caldo di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, i quattro giudici di X Factor 2021. Spazio anche al commento degli ospiti musicali, da Carmen Consoli, super ospite nella prima puntata, ai Coldplay, ospiti della finale.

Su Instagram Paola ha annunciato con grande entusiasmo:

Comincia una nuova avventura. Da giovedì condurrò l’Hot Factor, subito dopo X Factor su Sky Uno! Vi aspetto.