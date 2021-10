Concorrenti X Factor 2021: su 12 solo 2 donne, scoppia la polemica

I 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2021 sono stati svelati nel corso della puntata di ieri sera del talent show musicale targato Sky. Al termine degli Home Visit che hanno messo definitivamente fine alle selezioni, sono stati resi noti i 12 protagonisti dei live della nuova edizione di X Factor che prenderanno il via il 28 ottobre. Ma già sembra esserci la prima polemica: su dodici concorrenti, solo due sono donne.

Chi sono i 12 concorrenti di X Factor 2021? Ieri sera si sono formate ufficialmente le quattro squadre dei giudici che, come novità di quest’anno vuole, non sono caratterizzate da distinzioni particolari di sesso o età.

Hell Raton ha deciso di portare ai Live i Karakaz, Versailles ed Edoardo Spinsante. La squadra di Mika è invece composta da Fellow, i Westfalia e Nika Paris.

Spazio a Manuel Agnelli che ha composto la sua squadra puntando su Bengala Fire, i Mutonia ed Erio. Infine Emma che ha scelto di portare ai Live Vale LP, Le Endrigo e gIANMARIA.

Ma la polemica è dietro l’angolo. Il messaggio di inclusività che voleva trasmettere la nuova edizione di X Factor 2021 sembra essere in parte venuto meno dal momento che su 12 concorrenti solo 2 sono donne. Da qui alcune critiche esplose sui social di chi sostiene sia stato solo un pretesto per eliminare, o quantomeno ridurre la componente femminile. Ma c’è anche chi sostiene che sia solo una questione di talento.

Se si eliminano le categorie non ci si deve lamentare del fatto che non ci siano abbastanza donne.

Il talento non ha genere, forse non era il momento. #XF2021

— Riccardo Castrichini (@riccardocastro5) October 21, 2021