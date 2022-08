Ex del GF Vip si sposa: fissata la data del matrimonio, testimone e invitati celebri

Fiori d’arancio per un ex concorrente del GF Vip. Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, convolerà presto a nozze con la bresciana Giorgia Migliorati Novello. A svelare i primi dettagli del matrimonio ci ha pensato il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, parlando non solo della data delle nozze ma anche del testimone celebre e degli invitati.

Enock Barwuah: dopo il GF Vip arriva il matrimonio

Dopo aver preso parte al GF Vip, Enock ha deciso di concentrarsi sulla famiglia. Da qui la decisione di sposare la compagna Giorgia nei prossimi mesi e, nel dettaglio, secondo le indiscrezioni di Chi, il prossimo giugno 2023. Ecco cosa si legge in merito sulla rivista di gossip:

La data è fissata: Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, sposerà la sua Giorgia nel giugno del 2023. Al party invitati alcuni suoi ex colleghi del Gf Vip. Ci sarà Francesco Oppini. E ci sarà Andrea Zelletta. Testimone dello sposo, il fratello Mario.

Era lo scorso gennaio quando giunse la romantica proposta di matrimonio da parte dell’ex concorrente del GF Vip lasciando senza parole ed emozionato anche il fratello Mario. Adesso, dunque, tutto sembra trovare conferma con la data del matrimonio ed i primi nomi dei Vip che vi prenderanno parte. Non manca poi la voglia di allargare la famiglia coronando il sogno con l’arrivo di un bebè. Di recente si era parlato di una presunta gravidanza in corso, gossip poi che si è andato sgonfiando con il passare dei giorni.