C’era da aspettarselo: il discorso contro il “politicamente corretto” di Alfonso Signorini al GF Vip non è piaciuto a più di qualche utente. Non solo il popolo del web, sentendosi attaccato, ha sbottato contro il conduttore del reality ma anche gli ex del Grande Fratello Vip – squalificati nelle passate edizioni – sono intervenuti attaccando pesantemente il conduttore. ù

Ex del GF Vip sbottano contro Alfonso Signorini

Sono in tanti a non essere affatto contenti dall’atteggiamento assunto quest’anno da Alfonso Signorini, passato forse da un eccesso ad un altro. Nessun rimprovero ad una Katia Ricciarelli dopo il “ricchio*e”, “froc*o” e “paralitiche” detto davanti a Manuel Bortuzzo.

Quest’anno, dunque, pare sia tutto concesso, ma a non gradire affatto la presa di posizione sono gli ex Vipponi che spesso per molto meno sono stati messi alla porta senza se e senza ma. Tra coloro che sono intervenuti c’è Denis Dosio, che su Twitter ha postato un commento velatamente ironico rivolto proprio a quello che è successo nelle passate ore. L’influencer fu squalificato per una presunta bestemmia.

comunque a saperlo entravo quest’anno, Dio bò#GFvip — Denis Dosio (@realdenisdosio) September 18, 2021

Ad intervenire è stato poi anche Salvo Venziano, che più volte ha attaccato Alfonso Signorini e il reality in maniera molto dura. Lui fu squalificato per alcune frasi infelici rivolte ad Elisa De Panicis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial)

Non meno duro il commento di Stefano Bettarini, che ha postato tra le sue Stories su Instagram alcuni commenti degli utenti dando voce al pubblico da casa.

Tra gli squalificati contro il GF Vip e Signorini, anche Filippo Nardi, a quanto pare ancora molto arrabbiato per quanto accaduto nei suoi confronti e per il cambio di rotta del reality.

Ad evitare – al momento – di intervenire nella polemica è stato Fausto Leali, anche lui squalificato nella passata edizione per le frasi infelici.