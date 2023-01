Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita Pelizon, ha regalato al pubblico del Grande Fratello Vip una parentesi onesta e positiva, raccontandosi con gioia e affetto all’attuale concorrente.

Anche Nikita, nonostante la storia sia naufragata, ha mostrato molta gioia nel rivederlo. Dopo la diretta del GF Vip, la Pelizon ha parlato del suo sentimento (ormai affievolito):

Al momento attuale è una persona speciale, ma io non lo vedo da quattro mesi, lui mi vede ogni giorno. Se fossi stata innamorata avrei pianto, avrei pensato “corro incontro a lui e lo abbraccio”, invece io sento semplicemente che lo penso, ma non so in quale forma pensarlo perché non lo vedo da quattro mesi, lui ha continuato a conoscermi mentre io no.

Gli è piaciuto quello che ha visto e ha avuto la conferma che era la stessa cosa che ha vissuto in quei giorni lì, ma io è da quattro mesi che vivo con 20 persone e per quanto possa pensarlo e può essere super bello non posso dire di essere sicura… se devo essere totalmente sincera proprio, se non vogliamo prenderci per il cu*o.