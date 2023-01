Tra Davide Donadei e Oriana Marzoli sarebbe potuta esserci una grande passione, ma il palo riservato sin dal suo ingresso dalla venezuelana ha indispettito così tanto il salentino che tra i due è ormai guerra aperta. Le ultime reciproche frecciate le hanno sferrate proprio in queste ore.

Davide e Oriana, la guerra continua al GF Vip

Oriana, nel corso della puntata di ieri è stata resa immune dal rischio nomination grazie all’intervento di Orietta Berti. Proprio questo ha indispettito non poco Davide che, sfogandosi con Sarah, ha ritenuto non normale il fatto che la Vippona sia stata resa immune per due volte dallo studio.

Al tempo stesso, anche Oriana non ha riservato parole al miele al Vippone, sfogandosi con Luca Onestini. La giovane non è riuscita a costruire alcuna empatia con Donadei, nonostante ieri si sia reso protagonista in puntata del racconto della sua vita molto intenso.

Dopo essersi ritrovata in cucina con Luca, Oriana ha ammesso:

Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…

“Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccasedere” BEBÉ CONTRO QUELLO SFIGATO DI DONADEI SARÀ LA MIA MERDA #gfvip pic.twitter.com/YPpWfBiNta — ♐︎ (@afiresign_) January 17, 2023

Ed a quanto pare anche alcuni utenti social la penserebbero come la Marzoli.

Davide che cucina pranzo, cena e porta la colazione a letto al gruppo di falsi per non farsi nominare.

La dignità, questa sconosciuta #oriele #gfvip — MTR ‍♀️✨Dany-Battitrice Libera (@pesec72752) January 17, 2023