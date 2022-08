Dopo la dolorosa rottura con Blanco, Giulia Lisioli torna a parlare della loro storia d’amore svelando anche un retroscena in merito al Grande Fratello Vip e la proposta arrivata da Alfonso Signorini per entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Intervistata dal tiktoker MagnetFalco, ha parlato per la prima volta della rottura con Blanco, così come hanno svelato gli attenti colleghi di Webboh:

Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone sono tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.