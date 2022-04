Ex del GF Vip perdona il compagno dopo la figuraccia in tv: ecco perché

Dal GF Vip alla giuria de La Pupa e il Secchione Show: Antonella Elia grazie al reality più spiato d’Italia è riuscita a dare una svolta alla sua carriera. Lo ha dichiarato lei stessa in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, nel corso della quale ha ripercorso le tappe salienti della sua vita.

Perché l’ex del GF Vip Antonella Elia ha perdonato il compagno dopo la figuraccia a Temptation Island

Parlando del momento attuale della sua carriera, Antonella Elia, oggi giurata de La Pupa e il Secchione Show con Barbara d’Urso, ha ammesso al Corriere della Sera:

Da dopo Il Grande Fratello Vip le cose si sono mosse in modo soddisfacente.

La carriera di Antonellina è caratterizzata da diversi programmi iconici: da Non è la Rai passando per La Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno passando per La Corrida, L’Isola dei Famosi e ancora Grande Fratello Vip, sia come concorrente che come opinionista. Il suo sogno da piccola però era un altro:

Da bambina la mia passione più grande era il balletto. Sognavo la danza classica. Mio padre non me l’ha mai lasciata frequentare.

Nel corso della sua carriera ha avuto dei padri artistici, ma chi le è rimasto nel cuore?

La triade: Mike, Corrado, Raimondo. Hanno fatto di tutto per me, mi hanno cresciuta perché ero piccola quando iniziai a lavorare con loro. Sono stati protettivi, paterni, mi hanno insegnato tutto quello che potevano.

Sebbene abbia ormai età ed esperienza per condurre un programma tutto suo, Antonella ha svelato di amare fare da spalla. Parlando d’amore, non poteva non parlare di Pietro Delle Piane e di quanto accaduto a Temptation Island. Nonostante tutto, ha deciso di perdonarlo ed ha spiegato perché: