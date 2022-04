Paola Caruso dopo aver litigato con Mila Suarez (e averle alzato le mani) è svenuta nella villa de La Pupa e il Secchione Show, il programma di Italia 1 condotto da Barbara d’Urso.

Mi sento mortificata, umiliata, perché comunque non si deve perdere mai il controllo. – ha svelato Paola Caruso in studio – Non mi era mai capitata una cosa simile, sono mortificata per i miei compagni, per tutta la produzione e per lo spettacolo che ho dato. Mi si è chiuso il cervello perché non è possibile: ok le dinamiche, ok tutto ma io non permetto a nessuno di toccare mio figlio. È per lui che mi sono sentita male e sono svenuta.