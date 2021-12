L’ultima arrivata nella Casa del GF Vip, Eva Grimaldi, ha già fatto emergere tutta la sua curiosità e poche ore dopo il suo ingresso ha deciso di volerne sapere di più sul rapporto esistente tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli.

Eva Grimaldi e le domande a Miriana sul rapporto con Biagio

Dopo essersi ritrovate in Zona Beauty, Eva e Miriana hanno iniziato a conoscersi e chiacchierare sul rapporto tra l’ex ragazza di Non è la Rai e Biagio. Miriana ha svelato che D’Anelli avrebbe una fidanzata in Germania, ma ha anche svelato di non essersi mai interrogata sul loro rapporto.

L’attrice ne ha voluto sapere di più ed ha così sommerso di domande la sua nuova inquilina lasciandosi andare ad un commento malizioso: “Pensavo che foste fidanzati”. A detta della Grimaldi, dall’esterno i due darebbero questa impressione anche alla luce delle coccole che sono soliti scambiarsi.

Da qui un’altra scomoda domanda parte di Eva: “Vi siete mai baciati?”, ma Miriana ha replicato con un “no” secco. A quel punto l’attrice si è augurata di vedere un loro bacio per il prossimo Natale ma Miriana, dopo aver replicato con un “Vedremo”, ha poi aggiunto: “Come viene, non ci penso più”.

Eva sembra concordare con la sua nuova amica ribadendo poi di aver creduto che i due fossero fidanzati.