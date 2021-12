Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli non convincono nessuno. Sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello Vip, la “coppia” puzza di fake da un chilometro di distanza, specie per gli atteggiamenti di lui che ha le mani in pasta con il gossip e gli scoop (per via del suo lavoro).

Miriana e Biagio sono la nuova “coppia” fake del GF Vip?

Anche Giacomo Urtis crede che a Biagio non interessi nulla di Miriana anche se reputa la Trevisan molto furba: “Lui fa così con tutte”, ha aggiunto il celebre chirurgo estetico dei vip.

Secondo Urtis sarebbe Miriana quella che “fa tutto” mentre a lui piacerebbe solamente “giocare”. Giacomo ha anche aggiunto che secondo lui Miriana “elemosina un bacio”.

Ieri sera Giacomo on fire con Miriana che stava appiccicata a Biagio come un condor 😂

“Guarda è lá che aspetta il condor aspetta che lui arrivi”

"Puoi elemosinare un bacio?"#gfvip



L’atteggiamento di Biagio all’interno della Casa del GF Vip sta comunque destando più di un sospetto. D’Anelli fa anche “l’amicone” di Soleil Sorge ma, proprio prima di entrare, ne diceva di ogni.

“Ma Biagio prima di entrare ha detto di tutto nelle sue dirette contro Alex, Soleil e Miriana. Si sta comportando da paracul* a livelli altissimi”, si legge su Twitter.

E ancora: “Sarà una grande figuraccia quando Miriana e Soleil capiranno chi è realmente”.

Ma Biagio prima di entrare ha detto DI TUTTO nelle sue dirette contro ALEX SOLEIL E MIRIANA

Si sta comportando da PARACULO a livelli ALTISSIMI!#gfvip