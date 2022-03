L’Isola dei Famosi 2022 partirà ufficialmente il prossimo 21 marzo su Canale 5. Alla conduzione del reality show troveremo nuovamente Ilary Blasi mentre gli opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria e in Honduras rivedremo Alvin. Secondo le ultime indiscrezioni, il cast di arricchisce di un altro volto.

Isola dei Famosi 2022, concorrenti e ultime news sul cast di naufraghi

Ma quali saranno i concorrenti che sbarcheranno in Honduras per partecipare alla nuova edizione? Come ben sapete quest’anno vedremo due gruppi distinti: single e coppie.

Gli amici di Blogo, affidabile fonte che non ne ha mai sbagliata una, hanno già confermato la maggior parte dei possibili naufraghi aggiungendo un nuovo volto proprio alcuni minuti fa: Estefania Bernal.

Chi è? Ecco cosa aggiunge TV Blog a tal proposito:

Estefania Bernal, Miss Universo Argentina nel 2016, non è un nome completamente nuovo per il pubblico di Canale 5. Infatti, a settembre scorso ha preso parte a Scherzi a parte, in onda la domenica sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, con la conduzione di Enrico Papi.

Il presunto cast