Ha partecipato, ha vinto ed ha condotto ma Emma è pronta a tornare al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Ogni volta è così”. Emma Marrone torna in gara dopo aver trionfato nel 2012 ed è pronta a fare, come sempre, con grandissima grinta.

Emma, canzone “Ogni volta è così” a Sanremo 2022: il significato

La canzone “Ogni volta è così” che Emma ha portato al Festival di Sanremo 2022, secondo le anticipazioni del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni è un pezzo arrangiato con grande cura in cui la cantante si mette di fronte con sincerità a un amore trascinato dalle parole.

C’è grande attesa per il suo ritorno sul palcoscenico dell’Ariston dove non sarà del tutto da sola in quanto ad accompagnarla ci penserà Francesca Michielin che dirigerà l’orchestra.

Il brano Ogni volta è così, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella. Sempre con la Michielin, si esibirà nella serata cover con la canzone di Britney Spears Baby one more time.

Testo canzone “Ogni volta è così” di Emma

Il testo di “Ogni volta è così” di D. Petrella – E. Marrone – D. Faini – D. Petrella

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Emma Brown – Milano – Aradeo (LE).

