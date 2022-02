Intervento perfetto quello di Antonella Clerici su Rai1 in favore di Emma Marrone. Dopo lo scivolone di Davide Maggio (che invece di chiedere scusa alla cantante le ha chiesto di “vergognarsi”) della faccenda spiacevole si sono occupati anche i telegiornali.

Emma Marrone, interviene Antonella Clerici: il discorso da applausi

Antonella Clerici, durante “E’ sempre mezzogiorno”, ha preso le difese di Emma facendo un discorso (perfetto) sul body shaming. La conduttrice si è anche complimentata per il look che la cantautrice salentina ha portato sopra il palcoscenico di Sanremo 2022:

Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete. Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete.

Emma, infatti, è scesa in campo proprio per difendere le sue follower più giovani da messaggi di questo tipo e chi non l’ha capito dovrebbe rivedere il suo concetto di sensibilità ed empatia.