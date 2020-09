Emma Marrone è da sempre vicinissima alla comunità LGBTQ+, esprimendo dei concetti sempre chiari e sentiti. Intervistata da FQMagazine, ad un passo dal debutto di X Factor nel ruolo di giudice, ha parlato nuovamente dell’argomento visto che, proprio domani sera, un concorrente affronterà il tema dell’identità di genere.

Io sono dalla loro parte esprimendo anche un mio punto di vista e mettendoci la faccia. Esponendo la propria opinione è ovvio che c’è il rischio che si perda una fetta di pubblico. Forse è anche per questo che diversi artisti non si espongono in Italia. Invece è importante sostenere questi ragazzi e queste ragazze che vivono nella paura.

Mi spiace dirlo perché ancora prima di uscire dal Covid dobbiamo uscire dal Medioevo dove siamo sprofondati. Viviamo in un momento complicato e bisogna sostenerle queste persone. Ormai si nascondono tutti, c’è gente in giro che ha paura.

E per quanto riguarda gli ultimi fatti di cronaca, Emma Marrone ha dolorosamente commentato la morte di Maria Paola, ammazzata dal fratello che non accettava la sua relazione con un ragazzo FtoM:

Parliamo di violenza e omotransfobia. In questo caso un fratello ha ucciso la sorella per il suo amore. L’ignoranza scatena l’odio, tutti dobbiamo sentirci colpevoli e tutti dobbiamo stare attenti a come esponiamo i concetti. Dai politici ai giornalisti stessi che hanno fatto confusione tra transgender e omosessualità.

Tutti dobbiamo fare, agire in qualsiasi forma per un cambiamento necessario. Stiamo vivendo in una subcultura fatta di ignoranza in cui respingiamo il diverso e lo ammazziamo pure di botte. Come ho anche scritto su Instagram questa è la tragedia di un’Italia che sta soccombendo ad un livello culturale assurdo dove la gente si sente legittimata pure ad uccidere. Non dobbiamo mollare, lo ripeto, dobbiamo cambiare tutti.