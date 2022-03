Elite, la quinta stagione su Netflix: ecco quando, dove eravamo rimasti e new entry del cast

Tra le nuove uscite di Netflix del prossimo mese, c’è grandissima attesa per la quinta stagione di Elite che debutterà sulla famosa piattaforma di streaming sabato 8 aprile.

Elite, la quinta stagione su Netflix: ecco quando

Elite è pronto a tornare su Netflix con una quinta stagione zeppa di drammi e incredibili colpi di scena. Gli studenti di Las Encinas si ritroveranno a fare i conti con un nuovo mistero, tra intrighi, sotterfugi, feste, storie d’amore e incontri fugaci sotto le coperte.

Chi sarà la nuova vittima del teen drama più seguito della Spagna? Nel frattempo, ci sono ottime notizie per gli estimatori della serie in quanto è già stata rinnovata per una sesta stagione che vedrà la luce nel 2023.

La quinta stagione di Elite farà il suo arrivo sulla celebre piattaforma di streaming ma sarà visibile anche su Sky Q e tramite l’applicazione su Now Smart Stick.

Dove eravamo rimasti

La quinta stagione dovrebbe riprendere dopo la festa di Capodanno che ha visto Guzmán uccidere Armando. Il segreto della morte di Armando minaccia di interrompere la nascente storia d’amore tra Samuel (Itzan Escamilla) e Ari (Carla Diaz), palesando che la situazione verrà ancora trattata.

Il cast di Elite

La quinta stagione di Elite vedrà l’ingresso di tre new entry: Bilal (Adam Nourou), Isadora (Valentina Zenere) e Iván (André Lamoglia).