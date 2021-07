La quarta stagione di Elite si è conclusa con il viaggio di Ander e Guzman che insieme hanno deciso di ricominciare l’anno esplorando il mondo con lo zaino in spalla. Dopo Miguel Bernardeau, Netflix ha pubblicato il messaggio d’addio di Aron Piper: l’attore lascia ufficialmente la serie.

L’ultima scena che ho girato è stata devastante per me. Ho pianto come un bambino – ha dichiarato Aron Piper così come riporta CiakGeneration – Tutti quanti hanno applaudito per noi, perché è stata anche l’ultima scena per Miguel.

Abbiamo finito nello stesso momento. Un capitolo si è chiuso ma un altro se ne aprirà presto. E’ stato davvero strano dire addio a tutta la squadra e girare l’ultima scena sapendo che sarebbe stata davvero l’ultima. Sono cresciuto tanto grazie al mio personaggio e allo show.