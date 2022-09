Sofia Giale De Donà ha deciso di fare arrabbiare il fandom di Elisabetta Gregoraci. Dopo la prima frecciatina durante la clip di presentazione, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha svelato di averle lanciato altre battutine che sono state eliminate in fase di montaggio.

Ho mandato una frecciatina ad Elisabetta Gregoraci. – riporta Biccy.it – No non ho detto che ‘mi spiccia casa’ ma tipo che la metto sotto i tacchi. Era un iperbole ho un po’ enfatizzato. Era una provocazione. Comunque ‘me spiccia casa’ no di sicuro, non è un modo di dire che uso, ne sono sicura.

Ho mandato frecciatine anche ad altri ma credo non le abbiano messe. Quella ad Elisabetta l’ho fatta così per provocare. Cosa ho detto di preciso? Qualcosa, per dire che sono meglio di lei. Perché mi avevano paragonato a lei e allora ho risposto. Ma io sono fatta così.