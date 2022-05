Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi dalla quale è trapelato il nuovo naufrago che ha abbandonato La Palapa mentre nuove nomination hanno decretato i concorrenti che affronteranno il televoto della settimana in attesa dell’esito della prossima puntata in programma per venerdì.

Eliminato Isola dei Famosi: è Clemente Russo

L’eliminato dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è stato Clemente Russo, mentre il meno votato al televoto è stato Blind, che quindi ha abbandonato La Palapa approdando a Playa Sgamada. Clemente Russo ha quindi potuto raggiungere la moglie Laura Maddaloni a una settimana esatta dalla sua eliminazione.

Le nomination

Nel corso della serata di ieri all’insegna dell’Isola dei Famosi non sono mancate le nomination che hanno portato a due concorrenti a rischio. Si tratta di Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. Tra i due nelle ore precedenti c’era stato uno scontro molto duro affrontato anche nel corso della serata, durante la quale Edoardo Tavassi, al centro del contendere, ha preso le parti dell’amico non fidandosi della giovane figlia di Eva Henger.

A proposito di nomination, Guendalina ed Edoardo Tavassi hanno nominato Mercedesz così come Carmen e Nicolas. Marco Cucolo ha votato Vaporidis; la Henger ha nominato Guendalina; Lory Del Santo Nicolas così come Estefania. Tra i nuovi arrivati, Luca Daffrè ha votato Mercedesz, Gennaro ha nominato Guendalina. I leader Alessandro e Maria Laura hanno avanzato il nome di Nicolas finito al televoto con Mercedesz.