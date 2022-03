Miriana Trevisan è in nomination con Davide Silvestri e Jessica Selassiè: chi uscirà? Stasera, ad un passo dalla finalissima del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 14 marzo, scopriremo cosa accadrà.

Nel frattempo sui social sta girando un video dove Miriana, parlando con Manila Nazzaro, fa intendere di avere le idee chiare circa la sua possibilità di rimanere nella Casa del GF Vip:

Dovessi uscire da questa nomination, non lo so… ma non credo perché c’è una dinamica… vabbè! Io so cosa dirò…