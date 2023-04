Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Amici 22, nel corso della quale scopriremo chi sarà eliminato dal talent show di Maria De Filippi. Ma a proposito di eliminati, un ex ballerino ed ex professionista della trasmissione, Andreas Muller, ha voluto dire la sua proprio sulle ultime eliminazioni, nel dettaglio quelle relative ad alcuni suoi giovani colleghi.

Eliminati Amici 22, stoccata di Andreas Muller

Ad oggi, sono sei in tutto i concorrenti che sono stati eliminati da Amici 22. Tra loro ci sono ben quattro ballerini: Megan Ria, Gianmarco Petrelli, Samu Segreto e Alessio Cavaliere. Un duro colpo, dunque, alla categoria danza. In modo particolare, le eliminazioni dei tre ballerini di hip hop non sono state molto gradite dal pubblico da casa che intravedevano in loro dei potenziali vincitori.

Da qui la pioggia di critiche all’ormai noto pongo-regolamento che caratterizza il talent show di Canale 5. E’ in questo contesto che si inserisce il commento di Andreas Muller, ex ballerino storico del medesimo programma.

Nella giornata di ieri il giovane ha aperto il classico box delle domande su Instagram ed una di queste recitava: “Chi ti piace di Amici della categoria ballo?”. La risposta di Andreas è stata emblematica: “Quelli che sono usciti”.

Una replica che ha assunto i contorni di una vera e propria stoccata nei confronti del programma che va ad aggiungersi alle precedenti frecciatine sferrate dopo l’abbandono da parte della compagna Veronica Peparini.