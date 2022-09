Domani, domenica 25 settembre è la data tanto attesa delle elezioni 2022. Gli italiani tutti sono chiamati al voto ed ovviamente non potranno esimersi anche i concorrenti del GF Vip. Chi vorrà, infatti, potrà decidere di esprimere il proprio diritto di voto recandosi alle urne ed esprimendo la propria preferenza. Ma come avverrà? Scopriamo come voteranno i Vipponi e come si svolgerà la quarantena.

Elezioni 2022: come voteranno i concorrenti del GF Vip? Tutte le regole

I concorrenti del GF Vip 7 che vorranno votare, potranno farlo ma dovranno momentaneamente abbandonare la Casa di Cinecittà. È stata esclusa, infatti, la possibilità di poterlo fare direttamente dalla spiata dimora poiché ciò è previsto solo per chi ha gravi infermità. Ma dunque, come voteranno?

Stando a quanto reso noto da SuperguidaTv, i concorrenti che vorranno votare dovranno seguire delle indicazioni precise. I Vipponi che sono residenti a Roma, potranno recarsi a votare nella prima mattinata di domenica 25 settembre ed una volta rientrati nella Casa potranno tornare subito in gioco, senza quindi la quarantena.

Chi dovrà recarsi in una regione diversa dal Lazio le regole invece cambiano. In questo caso i concorrenti del GF Vip che decideranno di votare dovranno raggiungere il seggio di appartenenza, quindi fare ritorno a Roma e sottoporsi ad una quarantena di quattro giorni presso un albergo indicato dalla produzione del reality.

I concorrenti che non provengono dal Lazio saranno comunque presenti nella puntata di lunedì 26 settembre tramite appositi collegamenti dall’albergo. Gli stessi saranno tuttavia presenti nella puntata di giovedì 29 settembre, in occasione della quarta puntata.