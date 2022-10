Elenoire Ferruzzi continua ad offendere Nikita Pelizon. Il confessionale della Casa del Grande Fratello Vip andato in onda proprio oggi, ha segnato un nuovo imbarazzante scivolone della signora che dice di abitare a CityLife.

“Vai a rifarti quel naso alla Pippo Franco”, Nikita presa ancora di mira da Elenoire

La Ferruzzi ha perso letteralmente la pazienza per via dell’avvicinamento di Nikita a Daniele Dal Moro, sua ultima cotta. “Non ho detto che è a caccia di uomini. Ho semplicemente detto che se c’è qualcuno che sa che a un’altra piace, lei gli si fionda addosso”, aveva specificato in puntata.

Dopo la diretta, Elenoire in confessionale ha rincarato la dose:

Io non mi metto in mezzo in discussioni di mozzarelle, i piatti, la spesa, non me ne frega nulla. Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto.

Sempre al termine dell’ultima puntata, proprio Elenoire Ferruzzi aveva espresso il suo interesse per Daniele Dal Moro confidandosi con Antonino:

Lei lo fa di proposito per darmi fastidio. Si avvicina a Daniele e mi guarda. Lui è mio! E non facesse la santa che non lo è per nulla. Basta non mi trattengo più è la verità lei è così e fa la santarellina. Può fare quello che vuole con gli altri, ma con lui no! Non sa quello che gli aspetta. Lui è mio e basta sia chiaro. Orietta ha detto che io sono come il suo gatto con il topo, l’ha detto in puntata. Sa che mi dà fastidio e lui parlava ancora con questa, fino a quando non gli butto una sdraio addosso.