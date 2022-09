Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno avuto modo di parlare ancora della loro riconciliazione dopo il brusco litigio al Grande Fratello Vip 7. L’icona gay ha fatto una bella dichiarazione d’amore con i fiocchi ma, nonostante sappia che le cose non potranno andare bene, preferisce avere ugualmente l’ex tronista al suo fianco, pure come amico.

Potrebbe essere molto facile (che m’innamoro, ndr) sono sincera, ma non vorrei mai perderti. Anche queste giornate che non ci siamo parlati, io piangevo tutte le notti. Non fare caso a ciò che ho detto, ero arrabbiata.

A me certe cose non interessano perché sono cose tue. Ero arrabbiata perché io sento qualcosa. Sono strutturata però mi ha destabilizzato. Non c’è modo di farti vedere la tua fidanzata? Però amore non sarà sempre così, ci sarà un momento che te la fanno vedere.

Quando tu hai del trasporto per una persona. Quando tu fai così per lei, io faccio così per te… le cose si dicono ma non si pensano. A volte quando sono arrabbiata dico delle cose. A me mi hanno sempre fatto sentire sbagliata. Avendo buttato tanta merd* giù… io ho visto subito cosa c’era in te, dal primo giorno in cui sei entrato.

Sei una persona intelligente e percettiva. Io non mi sarei mai presa di te se non fossi così. Tu hai una cosa dentro uguale alla mia. Tutto quello che ho con te è vero.