Edoardo Tavassi non ha mai negato di avere una cotta per Soleil Sorge. Dopo averla incontrata all’Isola dei Famosi, il fratello di Guendalina ne ha anche parlato ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip davanti a Luca Onestini, il suo ex fidanzato.

Edoardo Tavassi conferma l’interesse per Soleil: Luca Onestini interviene

A me esteticamente mi fa morire. Soleil a me mi fa impietrire. Quando ho fatto il GF Vip Party io ero impietrito perché mi piace un botto. Tra i miei sogni erotici c’è Scarlett Johansson, Megan Fox e Soleil che ha tutte le caratteristiche che cerco in una donna, lei nemmeno mi guarda.

Luca Onestini ha dato un particolare consiglio al coinquilino, invitandolo a buttarsi:

Devi buttarti, il no ce l’hai già al massimo. E’ stata anche con gente peggio di te.

Edoardo Tavassi che dice che Soleil è il suo sogno erotico davanti a Onestini nella stessa casa in cui questo è stato mollato in diretta tv dalla stessa soleil, multiverso #gfvip pic.twitter.com/cQzncZFvax — Marti (@itsm4rti) November 5, 2022

