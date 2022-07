Edoardo Tavassi, di ritorno dall’Isola dei Famosi, è molto attivo sui social network e si diverte a raccontare retroscena e divertenti e aneddoti sulla sua esperienza in Honduras, compreso l’incontro con Soleil Sorge.

Così come riportano i colleghi di Biccy, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha nuovamente parlato di Soleil: “Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare”.

Il fratello di Guendalina Tavassi ha continuato:

Quando l’ho vista arrivare, fermi… mi si è bloccato tutto. Io e Nicolas e anche Alvin stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta. Ci siamo un attimo bloccati diciamo. No vabbè, scherzi a parte… perché è una bellissima ragazza.

E non è solamente bella. Ha fatto la prova dell’uomo vitruviano facendo i salti carpiati, è fortissima davvero. Diciamo che è stato uno show bello quando c’è stata Soleil con noi. Poi devo rivelare che è anche molto simpatica, bella, insomma Soleil per me è un grande sì. Questa ragazza è assolutamente approvata.