Ieri sera Guendalina Tavassi, nel bel mezzo della diretta dell’Isola dei Famosi durante la quale veniva annunciato il ritiro del fratello Edoardo a sette giorni dalla finale, si è resa protagonista di un duro sfogo attraverso il suo profilo Instagram.

Dopo essersi calmata, Guendalina Tavassi ha spiegato il motivo della sua reazione, causata dalla grande delusione nell’aver appreso in diretta il ritiro di Edoardo dall’Isola. Ecco quali sono state le sue parole:

Ragazzi scusate lo sfogo ma purtroppo sono delusa, triste, amareggiata e incaz*ata nera sempre nei confronti della vita che è ingiusta. È ingiusta perché io ho dovuto abbandonare l’Isola quando sapevo che il programma durava fino al 23 e non sapevo neanche di arrivare fino a quel giorno. Per me è stata la finale perché doveva essere quel giorno. Quando hanno deciso di prolungare il programma sapevo di non poter rimanere per cause mie personali e quindi mi sembrava di aver lottato per il nulla. Per me l’unica speranza era Edoardo. Ho convinto a rimanere, anche lui non riusciva più a stare, stava malissimo. Anche se nel programma ci vedevate sempre ridere e scherzare comunque è un programma veramente tosto dove non mangi, patisci la fame e la mancanza dei tuoi cari, la noia, il sonno, il non avere contatti con l’esterno, non avere nulla per ripararti dal freddo e dalla pioggia.