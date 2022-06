Nelle passate ore Guendalina Tavassi aveva annunciato via social la sua presenza all’Isola dei Famosi, seppur in collegamento da casa sua. Un modo per sostenere il fratello Edoardo, che proprio stasera ha appreso di essere costretto a ritirarsi a sette giorni dalla finale del reality.

Guendalina Tavassi, salta collegamento con l’Isola

Qualcosa però è andato storto dal momento che mentre i suoi follower attendevano Guendalina Tavassi pronta a sostenere il fratello Edoardo proprio mentre comunicava il suo ritiro, il collegamento è saltato.

Nessuna spiegazione da parte di Ilary Blasi, mentre a parlare in maniera visibilmente adirata è stata l’ex naufraga che ha tuonato (video in apertura):

Ragazzi volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’Isola, perché io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi. Buona puntata.

Cosa sarà successo? Ovviamente per il momento non ci è dato sapere ma sui social c’è chi suppone una faida in corso tra l’ex concorrente e la produzione del reality. Ma per quale ragione?

Nel medesimo video, Guendalina ha scritto:

A differenza di molti che sono interessati solo alla tv preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto!!!!

L’intervento della madre

Anche la mamma di Edoardo e Guendalina, la signora Emanuela, è intervenuta nelle ultime ore ricondividendo il post di DavideMaggio.it in cui veniva annunciato il ritiro del figlio pochi istanti prima dell’inizio della puntata, con un’accusa, presumibilmente alla produzione, molto pesante: