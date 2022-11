Edoardo e Antonella litigano per un motivo assurdo: ecco quale – VIDEO

Hamburger gate nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi “sbrocca” contro il fidanzato Edoardo Donnamaria perché non glielo ha preparato (inizialmente aveva detto di non volerlo): “Mi può fare mezzora di capoccia così? Che due coglion*. Mamma mia”, si è sfogato lui.

Edoardo e Antonella litigano per un motivo assurdo: ecco quale

“Il mio fidanzato mi deve dare sempre attenzioni. Come io che mi ricordo di portare il caffè ad Edoardo”, continua Antonella parlando con il fidanzato e il resto del gruppo: “Tu mi hai detto che non volevi l’hamburger”, precisa Edoardo: “Poi torni e lo vuoi… proprio quando non ci sta e mi rompi il cazz* mezzora parlando degli altri ragazzi”.

Donnamaria è un fiume in piena:

Non ci siamo parlati per due giorni e mezzo e adesso mi fai una scenata a buffo. Dimmi che cazz* ho fatto. Se mi svegli alle 4 di notte perché hai fame e vuoi cucinato qualcosa? Io ti dico: ‘Ma che sei pazza?’. Ti sembra normale?’. Ancora che fa gli esempi con gli altri… adesso ti dico cosa facevano le mie ex ragazze per me… Intanto non mi rompevano il cazz*!

Antonella Fiordelisi continua:

A me avrebbe fatto piacere che tu condividessi l’hamburger con me. Le persone che ho frequentato nella mia vita non si sarebbero mai permesse e me l’avrebbero fatto. Io penso al futuro…

Futuro?

Edoardo, quindi, su questo aspetto aggiunge:

Sappi che se in futuro tu mi chiedessi di cucinarti qualcosa alle 4 del mattino io non lo farò mai. Non puoi rompere i coglion* per ogni cosa, non è possibile. Io ad un certo punto sbrocco e la mando a fancul* ma quello che verrà dopo avrà gli stessi problemi se li tratti come cagnolini.

Antonella si è confrontata anche con Alberto ed ha affermato, con forza, di non essere viziata.



Ecco tutti i VIDEO a seguire.