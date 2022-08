I nostri amici di Twitter (che non ci deludono mai), hanno risposto in tantissimi ad un “sondaggio” lanciato sul nostro account ufficiale (che vi invitiamo a seguire) in merito alla peggiore edizione del Grande Fratello Vip, in attesa di vedere la settima dal prossimo 19 settembre.

Qual è l’edizione peggiore del Grande Fratello Vip? Il risultato

Incredibilmente, la terza (da quando ho memoria la più “gettonata”) è stata spodestata dalla sesta edizione vinta lo scorso marzo da Jessica Selassiè.

Escludendo proprio la vincitrice (che ha messo d’accordo la maggior parte degli internauti), in molti si sono lamentati dei concorrenti che ne hanno fatto parte.

“GFVip 3, il più noioso mai esistito, e Gf Vip 6 che al netto di alcune storie e personalità interessanti ci ha propinato la falsità evidente di tutto il triangolo Belli-Sorge-Duran. Interessava solo a Signorini”, ha commentato Archileo su Twitter.

Anche fenicottero dice la sua:

GF Vip 6 è stata l’edizione che verrà ricordata per il razzismo sia dentro la casa che fuori. Ricordiamoci di alcune interviste fatte a parenti e amici di qualche concorrente!

Al secondo posto si è classificata la terza edizione (ed io concordo in pieno).

