Qual è l’edizione migliore del Grande Fratello Vip? Il risultato

Alcuni giorni fa avevamo chiesto ai nostri amatissimi amici di Twitter quale fosse stata l’edizione peggiore del Grande Fratello Vip (ed i risultati ci hanno sorpreso). Oggi, invece, decreteremo ufficialmente l’edizione più bella.

Sempre tramite Twitter, abbiamo fatto un’altra domanda: “Qual è stata l’edizione più bella del Grande Fratello Vip?”. In vista dell’esordio della settima (debutterà su Canale 5 il prossimo 19 settembre), i nostri amatissimi amici hanno detto la loro, facendosi coinvolgere dalla nostra iniziativa.

A mani basse, la quinta edizione vince su tutti soprattutto per merito della presenza di Tommaso Zorzi (che ha vinto l’intero reality show), Giulia Salemi e Dayane Mello nella Casa.

Gf5 per le numerosi dinamiche dall’Ares-gate, alla diffida di Natalie, alla storia d’amore dei Prelemi, alle liti di Dayane, Oppini etc

Dayane mello est une protagoniste absolu et elle est vraiment unique et rare. On l’a connu à travers le monde entier car elle a la personnalité sincère et c’est Dayane mello❤️😍

