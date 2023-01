Patrizia Rossetti, ospite di Casa Chi, ha svelato il suo attuale stato di salute: “Sono ancora in fase di accertamenti. I dolori ci sono ancora ma sono più leggeri. C’è questa infezione e bisogna andare a vedere com’è tra un paio di settimane ma spero non sia niente di grave”.

Se mi piacerebbe rientrare al Grande Fratello Vip? Mi mancano alcune persone perché ho fatto delle vere amicizie. Ma dopo tre mesi e mezzo sto volentieri anche a casa mia.

Poi il retroscena:

Fuori ho ritrovato Luca Salatino perché è un ragazzo straordinario. Se lui avesse resistito sarebbe arrivato in finale rischiando di vincere. Poi Perez è un carissimo amico, anche Elenoire… Charlie è un po’ cambiato mi hanno detto delle cose non carine su di lui ma non dei miei confronti.

Mi hanno detto che non ha detto delle cose carine su Luca e mi è sembrato strano perché dentro il GF Vip c’era un legame. Secondo me Charlie non l’ha fatto con cattiveria. Ci voglio parlare perché voglio capire se ha veramente detto certe cose. Lui e Luca non si parlano più quindi qualcosa è successo.

Ho trovato persone che me ne hanno dette di tutti i colori dietro che adesso mi fanno sorrisi. Quando esci sono tutti amici ma va bene così perché è un gioco. L’unica persona che non mi parla è Pamela ma ne ho fatto a meno prima ne faccio a meno anche adesso.